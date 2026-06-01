130 ans du Cinéma Le voyage de Chihiro Cinéma Grand Ecran Saint-Vincent-de-Tyrosse dimanche 28 juin 2026.

Saint-Vincent-de-Tyrosse

130 ans du Cinéma Le voyage de Chihiro

Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

Tarif : 4 – 4 – 5.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 17:30:00

fin : 2026-06-28 19:30:00

Date(s) :

2026-06-28

Film d’animation japonais de 2002 d’une duré de 2h. Un classique de Hayao Miyazaki a découvrir ou redécouvrir sur grand écran !

Chihiro, 10 ans, est en route vers sa nouvelle demeure avec ses parents. La famille fait halte dans un parc qui leur paraît abandonné et Chihiro se retrouve seule dans cet univers fantasmagorique…

Présentation du film par Jacques Michon, cinéphile notoire. .

Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 77 44 40 cinetyr@orange.fr

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English : 130 ans du Cinéma Le voyage de Chihiro

Japanese animated film from 2002, lasting 2 hours. A Hayao Miyazaki classic to discover or rediscover on the big screen!

L’événement 130 ans du Cinéma Le voyage de Chihiro Saint-Vincent-de-Tyrosse a été mis à jour le 2026-06-06 par OTI LAS