13ÈME FESTIVAL DE POÉSIE SAUVAGE FESTIVAL D’ÉTÉ À LA SALVETAT SUR AGOÛT Sous le merisier La Salvetat-sur-Agout

La Salvetat-sur-Agout

13ÈME FESTIVAL DE POÉSIE SAUVAGE FESTIVAL D’ÉTÉ À LA SALVETAT SUR AGOÛT

Sous le merisier Salle Redoundel La Salvetat-sur-Agout Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-13

Origines pour redonner son importance au vivant et au passé qui nous unit.

Durant 4 jours et à travers des lectures, des concerts, des danses, des expositions, du cinéma, des rencontres, des conférences, déambulations…

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Sous le merisier Salle Redoundel La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie +33 7 87 05 33 68 jm2crozals@gmail.com

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English :

Origins: restoring the importance of the living and the past that unites us.

For 4 days, through readings, concerts, dances, exhibitions, cinema, meetings, conferences, walks…

L’événement 13ÈME FESTIVAL DE POÉSIE SAUVAGE FESTIVAL D’ÉTÉ À LA SALVETAT SUR AGOÛT La Salvetat-sur-Agout a été mis à jour le 2026-04-25 par 34 ADT34