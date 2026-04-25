13ÈME FESTIVAL DE POÉSIE SAUVAGE FESTIVAL D’ÉTÉ À LA SALVETAT SUR AGOÛT Sous le merisier La Salvetat-sur-Agout
13ÈME FESTIVAL DE POÉSIE SAUVAGE FESTIVAL D’ÉTÉ À LA SALVETAT SUR AGOÛT Sous le merisier La Salvetat-sur-Agout jeudi 13 août 2026.
La Salvetat-sur-Agout
13ÈME FESTIVAL DE POÉSIE SAUVAGE FESTIVAL D’ÉTÉ À LA SALVETAT SUR AGOÛT
Sous le merisier Salle Redoundel La Salvetat-sur-Agout Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-13
Origines pour redonner son importance au vivant et au passé qui nous unit.
Durant 4 jours et à travers des lectures, des concerts, des danses, des expositions, du cinéma, des rencontres, des conférences, déambulations…
.
Sous le merisier Salle Redoundel La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie +33 7 87 05 33 68 jm2crozals@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Origins: restoring the importance of the living and the past that unites us.
For 4 days, through readings, concerts, dances, exhibitions, cinema, meetings, conferences, walks…
L’événement 13ÈME FESTIVAL DE POÉSIE SAUVAGE FESTIVAL D’ÉTÉ À LA SALVETAT SUR AGOÛT La Salvetat-sur-Agout a été mis à jour le 2026-04-25 par 34 ADT34
À voir aussi à La Salvetat-sur-Agout (Hérault)
- VISITE COMMENTÉE DE LA RUCHE VITRÉE Route de Saint-Pons La Salvetat-sur-Agout 1 mai 2026
- VISITE COMMENTÉE DU BERGER DES ABEILLES La Salvetat-sur-Agout 1 mai 2026
- LE TOUR DU SOMAIL CIRCUIT CYCLO N°4 La Salvetat-sur-Agout Hérault 1 mai 2026
- LE TOUR DU LAOUZAS CIRCUIT CYCLO N°2 La Salvetat-sur-Agout Hérault 1 mai 2026
- CIRCUIT NOIR 3 ESPACE VTT-FFC SALVETAT / HAUT LANGUEDOC La Salvetat-sur-Agout Hérault 1 mai 2026