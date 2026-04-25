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13ÈME FESTIVAL DE POÉSIE SAUVAGE FESTIVAL D’ÉTÉ À LA SALVETAT SUR AGOÛT Sous le merisier La Salvetat-sur-Agout

13ÈME FESTIVAL DE POÉSIE SAUVAGE FESTIVAL D’ÉTÉ À LA SALVETAT SUR AGOÛT Sous le merisier La Salvetat-sur-Agout jeudi 13 août 2026.

Lieu : Sous le merisier

Adresse : Salle Redoundel

Ville : 34330 La Salvetat-sur-Agout

Département : Hérault

Début : jeudi 13 août 2026

Fin : dimanche 16 août 2026

Tarif :

La Salvetat-sur-Agout

13ÈME FESTIVAL DE POÉSIE SAUVAGE FESTIVAL D’ÉTÉ À LA SALVETAT SUR AGOÛT

Sous le merisier Salle Redoundel La Salvetat-sur-Agout Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-08-13

Origines pour redonner son importance au vivant et au passé qui nous unit.
Durant 4 jours et à travers des lectures, des concerts, des danses, des expositions, du cinéma, des rencontres, des conférences, déambulations…
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Sous le merisier Salle Redoundel La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie +33 7 87 05 33 68  jm2crozals@gmail.com

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English :

Origins: restoring the importance of the living and the past that unites us.
For 4 days, through readings, concerts, dances, exhibitions, cinema, meetings, conferences, walks…

L’événement 13ÈME FESTIVAL DE POÉSIE SAUVAGE FESTIVAL D’ÉTÉ À LA SALVETAT SUR AGOÛT La Salvetat-sur-Agout a été mis à jour le 2026-04-25 par 34 ADT34

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