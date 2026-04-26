13ÈME FESTIVAL DE POÉSIE SAUVAGE Sous le merisier La Salvetat-sur-Agout
13ÈME FESTIVAL DE POÉSIE SAUVAGE Sous le merisier La Salvetat-sur-Agout vendredi 14 août 2026.
La Salvetat-sur-Agout
13ÈME FESTIVAL DE POÉSIE SAUVAGE
Sous le merisier Salle Redoundel La Salvetat-sur-Agout Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Origines pour redonner son importance au vivant et au passé qui nous unit.
Durant 4 jours et à travers des lectures, des concerts, des danses, des expositions, du cinéma, des rencontres, des conférences, déambulations…
vendredi 14 août
10h00 à 12h00 Spectacle poétique au coeur du vivant de Aline Viche au stade
10h00 à 12h00 Atelier de peinture visages/paysages avec Claudine Rubiella 0642300553 salle Redoundel
14h30 Ouverture officielle en présence des invité(e)s et des artistes du festival, vernissage de l’exposition des tableaux et sculptures animistes salle des fêtes
16h00 à 17h00 Lecture et rencontre avec la poète Mélanie Leblanc sous le merisier
17h30 Lecture et rencontre avec la poète Laura Lutard
18h15 Performance Laura Lutard de tous les seuils je ferai ma demeure sous le merisier
19h30 Repas gourmand avec Saveurs du Pérou
21h00 Concert Musique du monde avec Xavier Uters instruments Iraniens salle des fêtes .
Sous le merisier Salle Redoundel La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie +33 7 87 05 33 68 jm2crozals@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : 13ÈME FESTIVAL DE POÉSIE SAUVAGE
Origins: restoring the importance of the living and the past that unites us.
For 4 days, through readings, concerts, dances, exhibitions, cinema, meetings, conferences, walks…
L’événement 13ÈME FESTIVAL DE POÉSIE SAUVAGE La Salvetat-sur-Agout a été mis à jour le 2026-04-27 par 34 ADT34
À voir aussi à La Salvetat-sur-Agout (Hérault)
- THÉÂTRE SEPT JOURS SUR SÈTE La Salvetat-sur-Agout 15 mai 2026
- L’AGNÉLOU LA FÈSTO DALS TASTAÏRES La Salvetat-sur-Agout 16 mai 2026
- RANDONNÉE DU JEUDI A LA DÉCOUVERTE DE LA SALVETAT La Salvetat-sur-Agout 21 mai 2026
- SYLVAIN DUTHU FESTIVAL MARÉE HAUTE #4 La Salvetat-sur-Agout 24 mai 2026
- SCHMILBLICK CLUB FESTIVAL MARÉE HAUTE #4 La Salvetat-sur-Agout 24 mai 2026