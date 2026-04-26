13ÈME FESTIVAL DE POÉSIE SAUVAGE Sous le merisier La Salvetat-sur-Agout

La Salvetat-sur-Agout

13ÈME FESTIVAL DE POÉSIE SAUVAGE

Sous le merisier Salle Redoundel La Salvetat-sur-Agout Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Origines pour redonner son importance au vivant et au passé qui nous unit.

Durant 4 jours et à travers des lectures, des concerts, des danses, des expositions, du cinéma, des rencontres, des conférences, déambulations…

vendredi 14 août

10h00 à 12h00 Spectacle poétique au coeur du vivant de Aline Viche au stade

10h00 à 12h00 Atelier de peinture visages/paysages avec Claudine Rubiella 0642300553 salle Redoundel

14h30 Ouverture officielle en présence des invité(e)s et des artistes du festival, vernissage de l’exposition des tableaux et sculptures animistes salle des fêtes

16h00 à 17h00 Lecture et rencontre avec la poète Mélanie Leblanc sous le merisier

17h30 Lecture et rencontre avec la poète Laura Lutard

18h15 Performance Laura Lutard de tous les seuils je ferai ma demeure sous le merisier

19h30 Repas gourmand avec Saveurs du Pérou

21h00 Concert Musique du monde avec Xavier Uters instruments Iraniens salle des fêtes .

Sous le merisier Salle Redoundel La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie +33 7 87 05 33 68 jm2crozals@gmail.com

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English : 13ÈME FESTIVAL DE POÉSIE SAUVAGE

Origins: restoring the importance of the living and the past that unites us.

For 4 days, through readings, concerts, dances, exhibitions, cinema, meetings, conferences, walks…

L’événement 13ÈME FESTIVAL DE POÉSIE SAUVAGE La Salvetat-sur-Agout a été mis à jour le 2026-04-27 par 34 ADT34