AGENDA · La Salvetat-sur-Agout
SÉANCE DE DÉDICACES La Salvetat-sur-Agout
jeudi 13 août 2026 · La Salvetat-sur-Agout
Informations pratiques
La Salvetat-sur-Agout
SÉANCE DE DÉDICACES
Esplanade des Troubadours La Salvetat-sur-Agout Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
Philippe Sénégas dédicacera le dernier des Gavachs
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Esplanade des Troubadours La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie +33 4 67 97 60 46
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English :
Philippe Sénégas will be signing copies of Le dernier des Gavachs
L’événement SÉANCE DE DÉDICACES La Salvetat-sur-Agout a été mis à jour le 2026-07-26 par 34 ADT34
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