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AGENDA · La Salvetat-sur-Agout

SÉANCE DE DÉDICACES La Salvetat-sur-Agout

jeudi 13 août 2026 · La Salvetat-sur-Agout

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Adresse
Esplanade des Troubadours
Ville
34330 La Salvetat-sur-Agout
Département
Hérault
Tarif

La Salvetat-sur-Agout

SÉANCE DE DÉDICACES

Esplanade des Troubadours La Salvetat-sur-Agout Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13
fin : 2026-08-13

Date(s) :
2026-08-13

Philippe Sénégas dédicacera le dernier des Gavachs
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Esplanade des Troubadours La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie +33 4 67 97 60 46 

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English :

Philippe Sénégas will be signing copies of Le dernier des Gavachs

L’événement SÉANCE DE DÉDICACES La Salvetat-sur-Agout a été mis à jour le 2026-07-26 par 34 ADT34

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