AGENDA · La Salvetat-sur-Agout
CONCOURS DES JEUNES PÊCHEURS Stade du Redoundel La Salvetat-sur-Agout
samedi 1 août 2026 · Stade du Redoundel · La Salvetat-sur-Agout
Informations pratiques
La Salvetat-sur-Agout
CONCOURS DES JEUNES PÊCHEURS
Stade du Redoundel Les Uguettes La Salvetat-sur-Agout Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Concours de pêche réservé aux jeunes enfants et adolescents.
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Stade du Redoundel Les Uguettes La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie +33 6 26 30 23 50 aappmasalvetat@outlook.fr
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English :
Fishing contest for young children and teenagers.
L’événement CONCOURS DES JEUNES PÊCHEURS La Salvetat-sur-Agout a été mis à jour le 2026-07-11 par 34 ADT34
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