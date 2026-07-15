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AGENDA · La Salvetat-sur-Agout

CONCOURS DES JEUNES PÊCHEURS Stade du Redoundel La Salvetat-sur-Agout

samedi 1 août 2026 · Stade du Redoundel · La Salvetat-sur-Agout

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Lieu
Stade du Redoundel
Adresse
Les Uguettes
Ville
34330 La Salvetat-sur-Agout
Département
Hérault
Tarif

La Salvetat-sur-Agout

CONCOURS DES JEUNES PÊCHEURS

Stade du Redoundel Les Uguettes La Salvetat-sur-Agout Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-08-01

Concours de pêche réservé aux jeunes enfants et adolescents.
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Stade du Redoundel Les Uguettes La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie +33 6 26 30 23 50  aappmasalvetat@outlook.fr

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English :

Fishing contest for young children and teenagers.

L’événement CONCOURS DES JEUNES PÊCHEURS La Salvetat-sur-Agout a été mis à jour le 2026-07-11 par 34 ADT34

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