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JEUDI DE MONTARNAUD La Salvetat-sur-Agout

JEUDI DE MONTARNAUD La Salvetat-sur-Agout jeudi 16 juillet 2026.

Adresse : place de Montaranud

Ville : 34330 La Salvetat-sur-Agout

Département : Hérault

Début : jeudi 16 juillet 2026

Fin : jeudi 16 juillet 2026

Tarif :

La Salvetat-sur-Agout

JEUDI DE MONTARNAUD

place de Montaranud La Salvetat-sur-Agout Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-07-16

Date(s) :
2026-07-16

concert avec BRBB (funk, jazz, soul et rock) et buvette
repas producteurs ( tartiflette et dessert) 14 euros réservation à la presse Penarroyas
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place de Montaranud La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie   asso.samba.loukoum@gmail.com

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English :

concert with BRBB (funk, jazz, soul and rock) and refreshment bar
producer’s meal (tartiflette and dessert) 14 euros reservation at Penarroyas Press

L’événement JEUDI DE MONTARNAUD La Salvetat-sur-Agout a été mis à jour le 2026-05-13 par 34 ADT34

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