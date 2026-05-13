JEUDI DE MONTARNAUD La Salvetat-sur-Agout
JEUDI DE MONTARNAUD La Salvetat-sur-Agout jeudi 16 juillet 2026.
La Salvetat-sur-Agout
JEUDI DE MONTARNAUD
place de Montaranud La Salvetat-sur-Agout Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
concert avec BRBB (funk, jazz, soul et rock) et buvette
repas producteurs ( tartiflette et dessert) 14 euros réservation à la presse Penarroyas
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place de Montaranud La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie asso.samba.loukoum@gmail.com
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English :
concert with BRBB (funk, jazz, soul and rock) and refreshment bar
producer’s meal (tartiflette and dessert) 14 euros reservation at Penarroyas Press
L’événement JEUDI DE MONTARNAUD La Salvetat-sur-Agout a été mis à jour le 2026-05-13 par 34 ADT34
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