La Salvetat-sur-Agout

VIDE GRENIER DE LA PÊCHE

Stade chemin du Redoundel La Salvetat-sur-Agout Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Vide grenier organisé par la haute vallée de l’Agout et de l’Arn.

Buvette et repas sur place.

Concert avec Lionel chante Johnny à midi. .

Stade chemin du Redoundel La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie +33 6 26 30 23 50 aappmasalvetat@outlook.fr

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English : VIDE GRENIER DE LA PÊCHE

Flea market organized by the Haute Vallée de l’Agout et de l’Arn.

L’événement VIDE GRENIER DE LA PÊCHE La Salvetat-sur-Agout a été mis à jour le 2026-06-12 par 34 ADT34