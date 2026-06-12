VIDE GRENIER DE LA PÊCHE La Salvetat-sur-Agout
VIDE GRENIER DE LA PÊCHE La Salvetat-sur-Agout dimanche 5 juillet 2026.
La Salvetat-sur-Agout
VIDE GRENIER DE LA PÊCHE
Stade chemin du Redoundel La Salvetat-sur-Agout Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Vide grenier organisé par la haute vallée de l’Agout et de l’Arn.
Buvette et repas sur place.
Concert avec Lionel chante Johnny à midi. .
Stade chemin du Redoundel La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie +33 6 26 30 23 50 aappmasalvetat@outlook.fr
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English : VIDE GRENIER DE LA PÊCHE
Flea market organized by the Haute Vallée de l’Agout et de l’Arn.
L’événement VIDE GRENIER DE LA PÊCHE La Salvetat-sur-Agout a été mis à jour le 2026-06-12 par 34 ADT34
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