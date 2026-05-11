La Salvetat-sur-Agout

CONCOURS DE PÉTANQUE EN DOUBLETTES MIXTES

Boulodrome municipal du Redoundel La Salvetat-sur-Agout Hérault

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Concours de pétanque en doublettes mixtes.

Homme Femme ou Adulte/ Enfant (moins de 12 ans).

Eau La Salvetat, charcuteries du terroir à gagner.

Coupes aux jeunes enfants. .

Boulodrome municipal du Redoundel La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie +33 6 62 41 17 29 jerome.quirant@orange.fr

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English : CONCOURS DE PÉTANQUE EN DOUBLETTES MIXTES

Mixed doubles pétanque competition.

Men Women or Adults Children (under 12).

L’événement CONCOURS DE PÉTANQUE EN DOUBLETTES MIXTES La Salvetat-sur-Agout a été mis à jour le 2026-05-11 par 34 ADT34