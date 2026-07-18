SOIRÉE COUNTRY La Salvetat-sur-Agout
samedi 1 août 2026 · La Salvetat-sur-Agout
Informations pratiques
La Salvetat-sur-Agout
SOIRÉE COUNTRY
Vergne Redonde La Salvetat-sur-Agout Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Samedi 1er août Soirée Country au Ranch du Haut-Languedoc !
Enfilez vos bottes et venez partager une soirée conviviale au rythme de la musique country dans une ambiance chaleureuse et festive.
Restauration sur place
Ranch du Haut-Languedoc
.
Vergne Redonde La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie +33 6 61 95 43 01 ranchduhautlanguedoc@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Saturday, August 1? Country Night at the Ranch du Haut-Languedoc!
Put on your boots and come enjoy a fun-filled evening dancing to country music in a warm and festive atmosphere.
Food available on site
Ranch du Haut-Languedoc
L’événement SOIRÉE COUNTRY La Salvetat-sur-Agout a été mis à jour le 2026-07-18 par 34 ADT34
À voir aussi à La Salvetat-sur-Agout (Hérault)
- FANFARE DU MONDE AUX BALKANS La Salvetat-sur-Agout 23 juillet 2026
- CONCOURS DE PÉTANQUE NOCTURNE (EN DOUBLETTES) La Salvetat-sur-Agout 24 juillet 2026
- LOTO DE LA PÊCHE chemin du redoundel La Salvetat-sur-Agout 24 juillet 2026
- LA BODEGAS DES TASTAÏRES La Salvetat-sur-Agout 25 juillet 2026
- CONCERT COUNTRY La Salvetat-sur-Agout 25 juillet 2026