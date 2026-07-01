Informations pratiques

La Salvetat-sur-Agout

FANFARE DU MONDE AUX BALKANS

Place Montarnaud La Salvetat-sur-Agout Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Fanfare Festive avec Du Monde aux Balkans (musique du monde, blues, jazz, cumbias, …)

1ère partie début concert 18h30 entracte repas 2eme partie: reprise concert

tarif soirée: entrée libre

assiette repas 10e

Renseignements 06 83 00 56 53

Fanfare Festive avec Du Monde aux Balkans (musique du monde, blues, jazz, cumbias, …)

1ère partie début concert 18h30 entracte repas 2eme partie: reprise concert

tarif soirée: entrée libre

assiette repas + dessert Flipo 10e

Renseignements 06 83 00 56 53 Sans réservation

Repli à la salle des fêtes si mauvais temps. .

Place Montarnaud La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie +33 6 83 00 56 53

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English :

Festive Fanfare with From the World to the Balkans (world music, blues, jazz, cumbias, …)

Part 1: Concert begins at 6:30 p.m. dinner intermission Part 2: Concert resumes

Evening admission: Free admission

Dinner plate: 10e

Information: 06 83 00 56 53

L’événement FANFARE DU MONDE AUX BALKANS La Salvetat-sur-Agout a été mis à jour le 2026-07-16 par 34 ADT34