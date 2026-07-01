FANFARE DU MONDE AUX BALKANS La Salvetat-sur-Agout
jeudi 23 juillet 2026 · La Salvetat-sur-Agout
Informations pratiques
La Salvetat-sur-Agout
FANFARE DU MONDE AUX BALKANS
Place Montarnaud La Salvetat-sur-Agout Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Fanfare Festive avec Du Monde aux Balkans (musique du monde, blues, jazz, cumbias, …)
1ère partie début concert 18h30 entracte repas 2eme partie: reprise concert
tarif soirée: entrée libre
assiette repas 10e
Renseignements 06 83 00 56 53
Fanfare Festive avec Du Monde aux Balkans (musique du monde, blues, jazz, cumbias, …)
1ère partie début concert 18h30 entracte repas 2eme partie: reprise concert
tarif soirée: entrée libre
assiette repas + dessert Flipo 10e
Renseignements 06 83 00 56 53 Sans réservation
Repli à la salle des fêtes si mauvais temps. .
Place Montarnaud La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie +33 6 83 00 56 53
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English :
Festive Fanfare with From the World to the Balkans (world music, blues, jazz, cumbias, …)
Part 1: Concert begins at 6:30 p.m. dinner intermission Part 2: Concert resumes
Evening admission: Free admission
Dinner plate: 10e
Information: 06 83 00 56 53
L’événement FANFARE DU MONDE AUX BALKANS La Salvetat-sur-Agout a été mis à jour le 2026-07-16 par 34 ADT34
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