Informations pratiques

La Salvetat-sur-Agout

GUINGUETTE GOURMANDE

stade Redoundel La Salvetat-sur-Agout Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

Sur le stade de la Salvetat, à l’ombre des arbres, rendez-vous familial avec ambiance musicale et Food Truck pour passer une agréable soirée.

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stade Redoundel La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie +33 6 11 26 34 96 fred.faure18@orange.fr

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English :

At the Salvetat Stadium, in the shade of the trees, enjoy a family-friendly event with live music and food trucks for a pleasant evening.

L’événement GUINGUETTE GOURMANDE La Salvetat-sur-Agout a été mis à jour le 2026-07-05 par 34 ADT34