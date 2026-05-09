La Salvetat-sur-Agout

CONCOURS DE PÉTANQUE NOCTURNE (EN DOUBLETTES)

Boulodrome municipal du Redoundel La Salvetat-sur-Agout Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Concours de pétanque nocturne (en doublettes).

Mises à gagner.

Buvette. .

Boulodrome municipal du Redoundel La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie +33 6 62 41 17 29 jerome.quirant@orange.fr

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English :

Nightly pétanque competition (doubles).

L’événement CONCOURS DE PÉTANQUE NOCTURNE (EN DOUBLETTES) La Salvetat-sur-Agout a été mis à jour le 2026-05-09 par 34 ADT34