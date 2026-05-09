Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

CONCOURS DE PÉTANQUE NOCTURNE (EN DOUBLETTES) La Salvetat-sur-Agout

CONCOURS DE PÉTANQUE NOCTURNE (EN DOUBLETTES) La Salvetat-sur-Agout vendredi 24 juillet 2026.

Adresse : Boulodrome municipal du Redoundel

Ville : 34330 La Salvetat-sur-Agout

Département : Hérault

Début : vendredi 24 juillet 2026

Fin : vendredi 24 juillet 2026

Tarif : 10 10

La Salvetat-sur-Agout

CONCOURS DE PÉTANQUE NOCTURNE (EN DOUBLETTES)

Boulodrome municipal du Redoundel La Salvetat-sur-Agout Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-24

Concours de pétanque nocturne (en doublettes).
Mises à gagner.
Buvette.   .

Boulodrome municipal du Redoundel La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie +33 6 62 41 17 29  jerome.quirant@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Nightly pétanque competition (doubles).

L’événement CONCOURS DE PÉTANQUE NOCTURNE (EN DOUBLETTES) La Salvetat-sur-Agout a été mis à jour le 2026-05-09 par 34 ADT34

À voir aussi à La Salvetat-sur-Agout (Hérault)