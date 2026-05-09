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CONCOURS DE PÉTANQUE EN DOUBLETTES MIXTES La Salvetat-sur-Agout

CONCOURS DE PÉTANQUE EN DOUBLETTES MIXTES La Salvetat-sur-Agout mercredi 22 juillet 2026.

Adresse : Boulodrome municipal du Redoundel

Ville : 34330 La Salvetat-sur-Agout

Département : Hérault

Début : mercredi 22 juillet 2026

Fin : mercredi 22 juillet 2026

Tarif : 12 12

La Salvetat-sur-Agout

CONCOURS DE PÉTANQUE EN DOUBLETTES MIXTES

Boulodrome municipal du Redoundel La Salvetat-sur-Agout Hérault

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22
fin : 2026-07-22

Date(s) :
2026-07-22

Concours de pétanque en doublettes mixtes.
Homme Femme ou Adulte/ Enfant (moins de 12 ans).
Eau La Salvetat, charcuteries du terroir à gagner.
Coupes aux jeunes enfants.   .

Boulodrome municipal du Redoundel La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie +33 6 62 41 17 29  jerome.quirant@orange.fr

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English :

Mixed doubles pétanque competition.
Men Women or Adults Children (under 12).

L’événement CONCOURS DE PÉTANQUE EN DOUBLETTES MIXTES La Salvetat-sur-Agout a été mis à jour le 2026-05-09 par 34 ADT34

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