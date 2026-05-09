CONCOURS DE PÉTANQUE EN DOUBLETTES MIXTES La Salvetat-sur-Agout
CONCOURS DE PÉTANQUE EN DOUBLETTES MIXTES La Salvetat-sur-Agout mercredi 22 juillet 2026.
La Salvetat-sur-Agout
CONCOURS DE PÉTANQUE EN DOUBLETTES MIXTES
Boulodrome municipal du Redoundel La Salvetat-sur-Agout Hérault
Tarif : 12 – 12 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
Concours de pétanque en doublettes mixtes.
Homme Femme ou Adulte/ Enfant (moins de 12 ans).
Eau La Salvetat, charcuteries du terroir à gagner.
Coupes aux jeunes enfants. .
Boulodrome municipal du Redoundel La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie +33 6 62 41 17 29 jerome.quirant@orange.fr
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English :
Mixed doubles pétanque competition.
Men Women or Adults Children (under 12).
L’événement CONCOURS DE PÉTANQUE EN DOUBLETTES MIXTES La Salvetat-sur-Agout a été mis à jour le 2026-05-09 par 34 ADT34
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