Informations pratiques

La Salvetat-sur-Agout

CONCERT COUNTRY

Vergne Redonde La Salvetat-sur-Agout Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Samedi 25 juillet Concert Country avec Greg Stovall !

Venez profiter d’une soirée country au Ranch du Haut -Languedoc avec Greg Stovall en concert.

Samedi 25 juillet Concert Country avec Greg Stovall !

Venez profiter d’une soirée country au Ranch du Haut-Languedoc avec Greg Stovall en concert. Une ambiance conviviale, de la bonne musique et de la restauration sur place pour passer une excellente soirée entre amis ou en famille.

Restauration sur place

Concert de Greg Stovall

Ranch du Haut-Languedoc

Réservation conseillée. .

Vergne Redonde La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie +33 6 61 95 43 01 ranchduhautlanguedoc@gmail.com

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English :

Saturday, July 25? Country Concert with Greg Stovall!

Come enjoy a night of country music at the Ranch du Haut-Languedoc with Greg Stovall in concert.

L’événement CONCERT COUNTRY La Salvetat-sur-Agout a été mis à jour le 2026-07-18 par 34 ADT34