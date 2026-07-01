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AGENDA · La Salvetat-sur-Agout

CONCERT COUNTRY La Salvetat-sur-Agout

samedi 25 juillet 2026 · La Salvetat-sur-Agout

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Adresse
Vergne Redonde
Ville
34330 La Salvetat-sur-Agout
Département
Hérault
Tarif

La Salvetat-sur-Agout

CONCERT COUNTRY

Vergne Redonde La Salvetat-sur-Agout Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25

Samedi 25 juillet Concert Country avec Greg Stovall !
Venez profiter d’une soirée country au Ranch du Haut -Languedoc avec Greg Stovall en concert.
Samedi 25 juillet Concert Country avec Greg Stovall !

Venez profiter d’une soirée country au Ranch du Haut-Languedoc avec Greg Stovall en concert. Une ambiance conviviale, de la bonne musique et de la restauration sur place pour passer une excellente soirée entre amis ou en famille.

Restauration sur place
Concert de Greg Stovall
Ranch du Haut-Languedoc

Réservation conseillée.   .

Vergne Redonde La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie +33 6 61 95 43 01  ranchduhautlanguedoc@gmail.com

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English :

Saturday, July 25? Country Concert with Greg Stovall!
Come enjoy a night of country music at the Ranch du Haut-Languedoc with Greg Stovall in concert.

L’événement CONCERT COUNTRY La Salvetat-sur-Agout a été mis à jour le 2026-07-18 par 34 ADT34

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