CONCERT COUNTRY La Salvetat-sur-Agout
samedi 25 juillet 2026 · La Salvetat-sur-Agout
Informations pratiques
La Salvetat-sur-Agout
CONCERT COUNTRY
Vergne Redonde La Salvetat-sur-Agout Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Samedi 25 juillet Concert Country avec Greg Stovall !
Venez profiter d’une soirée country au Ranch du Haut -Languedoc avec Greg Stovall en concert.
Samedi 25 juillet Concert Country avec Greg Stovall !
Venez profiter d’une soirée country au Ranch du Haut-Languedoc avec Greg Stovall en concert. Une ambiance conviviale, de la bonne musique et de la restauration sur place pour passer une excellente soirée entre amis ou en famille.
Restauration sur place
Concert de Greg Stovall
Ranch du Haut-Languedoc
Réservation conseillée. .
Vergne Redonde La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie +33 6 61 95 43 01 ranchduhautlanguedoc@gmail.com
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English :
Saturday, July 25? Country Concert with Greg Stovall!
Come enjoy a night of country music at the Ranch du Haut-Languedoc with Greg Stovall in concert.
L’événement CONCERT COUNTRY La Salvetat-sur-Agout a été mis à jour le 2026-07-18 par 34 ADT34
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