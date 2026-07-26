Informations pratiques

La Salvetat-sur-Agout

VIDE MAISON

7 Esplanade des Troubadours La Salvetat-sur-Agout Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-01

Vide maison livres, articles de puériculture, lits, vaisselle, bibelots…

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7 Esplanade des Troubadours La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie +33 6 18 20 78 19

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English : VIDE MAISON

House clearance: books, baby items, beds, dishes, knickknacks…

L’événement VIDE MAISON La Salvetat-sur-Agout a été mis à jour le 2026-07-26 par 34 ADT34