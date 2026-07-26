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AGENDA · La Salvetat-sur-Agout

VIDE MAISON La Salvetat-sur-Agout

samedi 1 août 2026 · La Salvetat-sur-Agout

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Adresse
7 Esplanade des Troubadours
Ville
34330 La Salvetat-sur-Agout
Département
Hérault
Tarif

La Salvetat-sur-Agout

VIDE MAISON

7 Esplanade des Troubadours La Salvetat-sur-Agout Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-08-01

Vide maison livres, articles de puériculture, lits, vaisselle, bibelots…
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7 Esplanade des Troubadours La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie +33 6 18 20 78 19 

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English : VIDE MAISON

House clearance: books, baby items, beds, dishes, knickknacks…

L’événement VIDE MAISON La Salvetat-sur-Agout a été mis à jour le 2026-07-26 par 34 ADT34

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