AGENDA · La Salvetat-sur-Agout
VIDE MAISON La Salvetat-sur-Agout
samedi 1 août 2026 · La Salvetat-sur-Agout
Informations pratiques
La Salvetat-sur-Agout
VIDE MAISON
7 Esplanade des Troubadours La Salvetat-sur-Agout Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-01
Vide maison livres, articles de puériculture, lits, vaisselle, bibelots…
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7 Esplanade des Troubadours La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie +33 6 18 20 78 19
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English : VIDE MAISON
House clearance: books, baby items, beds, dishes, knickknacks…
L’événement VIDE MAISON La Salvetat-sur-Agout a été mis à jour le 2026-07-26 par 34 ADT34
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