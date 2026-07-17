LITTÉRATURE CHANTÉE La Salvetat-sur-Agout
samedi 1 août 2026 · La Salvetat-sur-Agout
Informations pratiques
La Salvetat-sur-Agout
LITTÉRATURE CHANTÉE
Eglise St Etienne La Salvetat-sur-Agout Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
L’œuvre littéraire contée et accompagnée de musiques et chants.
Mme Bertein, soprano de talent vous propose de vous faire découvrir à travers un voyage enchanté et mélodieux une
œuvre littéraire de 2020 s’ intitulant impossible de Erri De Luca.
Le charme vocal sera accompagné par des musiciens de talents très reconnus, des professionnels au niveau national
œuvrant à l’opéra national de paris. .
Eglise St Etienne La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie +33 6 77 69 30 01 conservatoiretastavy@gmail.com
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English :
A literary work narrated and accompanied by music and songs.
L’événement LITTÉRATURE CHANTÉE La Salvetat-sur-Agout a été mis à jour le 2026-07-17 par 34 ADT34
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