Informations pratiques

La Salvetat-sur-Agout

LITTÉRATURE CHANTÉE

Eglise St Etienne La Salvetat-sur-Agout Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

L’œuvre littéraire contée et accompagnée de musiques et chants.

Mme Bertein, soprano de talent vous propose de vous faire découvrir à travers un voyage enchanté et mélodieux une

œuvre littéraire de 2020 s’ intitulant impossible de Erri De Luca.

Le charme vocal sera accompagné par des musiciens de talents très reconnus, des professionnels au niveau national

œuvrant à l’opéra national de paris. .

Eglise St Etienne La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie +33 6 77 69 30 01 conservatoiretastavy@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A literary work narrated and accompanied by music and songs.

L’événement LITTÉRATURE CHANTÉE La Salvetat-sur-Agout a été mis à jour le 2026-07-17 par 34 ADT34