13ème Rando des Causses Chartrier-Ferrière
13ème Rando des Causses Chartrier-Ferrière dimanche 31 mai 2026.
13ème Rando des Causses
Le Bourg Chartrier-Ferrière Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Randonnée pédestre, marche nordique !
Repas le midi
Inscriptions sur place à partir de 8h00.
06 17 52 10 50 .
Le Bourg Chartrier-Ferrière 19600 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 52 10 50
English : 13ème Rando des Causses
