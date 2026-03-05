13ème Rando des Causses Chartrier-Ferrière

13ème Rando des Causses

Le Bourg Chartrier-Ferrière Corrèze

Début : 2026-05-31

fin : 2026-05-31

Randonnée pédestre, marche nordique !

Repas le midi

Inscriptions sur place à partir de 8h00.

06 17 52 10 50 .

Le Bourg Chartrier-Ferrière 19600 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 52 10 50

English : 13ème Rando des Causses

