14/18 Ablain-St-Nazaire & Souchez, avant, pendant & après Histoire des sites de mémoire de Lorette et Vimy, Avant, pendant et après 14/18, les villages de Souchez & Ablain-St-Nazaire, Souchez

Informations pratiques

14/18 Ablain-St-Nazaire & Souchez, avant, pendant & après Histoire des sites de mémoire de Lorette et Vimy Dimanche 20 septembre, 08h00 Avant, pendant et après 14/18, les villages de Souchez & Ablain-St-Nazaire Pas-de-Calais

exposition gratuite. Demande de matériel d’exposition en cours

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’exposition montrera comment les villages d’Ablain-St-Nazaire et de Souchez ont traversé la Première Guerre Mondiale et abordera la naissance des sites de mémoire de Lorette et de Vimy, par ailleurs classés au Parimoine mondial de l’UNESCO.

Avant, pendant et après 14/18, les villages de Souchez & Ablain-St-Nazaire place Kensington 62153 Souchez Souchez 62153 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03.21.45.00.31 https://www.facebook.com/profile.php?id=61558515364801&locale=fr_FR L’exposition montre comment les villages de Souchez et d’Ablain-St-Nazaire ont traversé la première guerre mondiale et la naissance des sites de mémoire classés au patrimoine mondial de l’Unesco : Lorette et Vimy, en collaboration avec l’association Ablain-Mémoire et le Comité Historique de Souchez. parking devant la mairie de Souchez, place kensington

L’exposition montrera comment les villages d’Ablain-St-Nazaire et de Souchez ont traversé la Première Guerre Mondiale et abordera la naissance des sites de mémoire de Lorette et de Vimy, par ailleurs…

association GECEBAS