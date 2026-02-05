Souchez

Commémorations du 11 Novembre au Mémorial 14-18 Notre-Dame de Lorette

102 rue Pasteur Souchez Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-11

fin : 2026-11-11

Date(s) :

2026-11-11

Chaque année à l’occasion des commémorations du 11 novembre, le Mémorial 14-18 Notre-Dame-de-Lorette propose d’entretenir ensemble la flamme du souvenir autour d’une retraite aux flambeaux, un moment émouvant, surprenant et accessible à tous, y compris et surtout aux plus jeunes.

La programmation est en cours de conception, elle sera disponible début octobre. Merci de votre compréhension .

102 rue Pasteur Souchez 62153 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 74 83 15 contact@memorial1418.com

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English :

Every year on the occasion of the November 11th commemorations, the Mémorial 14-18 Notre-Dame-de-Lorette organizes a torch-lit retreat to keep the flame of remembrance alive. It’s a moving and surprising experience, accessible to all, including and especially the very young.

L’événement Commémorations du 11 Novembre au Mémorial 14-18 Notre-Dame de Lorette Souchez a été mis à jour le 2026-02-05 par Office de Tourisme de Lens-Liévin