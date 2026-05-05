14e édition de la conférence SifrARN Le Diapason Rennes 30 juin – 2 juillet Ille-et-Vilaine

Participation sur inscription

Trois conférenciers invités de renom présenteront leurs recherches : Pr John Atkins, Pr Mihaela Zavolan et Pr Pierre Close.

La 14e édition de la conférence SifrARN (Structure, Intégration, Fonction et Réactivité de l’ARN) se tiendra du 30 juin au 2 juillet 2026 à Rennes, sous l’égide de la Société Française de Biochimie et Biologie Moléculaire (SFBBM).

Cette conférence a pour objectif de réunir des chercheurs de tous les domaines de la biologie de l’ARN, pour échanger sur les thématiques fédératrices liées à ce secteur en pleine expansion.

Les ARN, acteurs centraux de la régulation de l’expression génétique, jouent également un rôle clé comme marqueurs et cibles thérapeutiques dans des pathologies variées, notamment le cancer et les maladies infectieuses. Leur diversité fonctionnelle, structurale et leurs interactions avec les protéines en font un champ d’étude essentiel.

Le congrès couvrira l’ensemble des aspects de la biologie de l’ARN, avec une attention particulière portée aux avancées technologiques récentes permettant d’identifier, détecter et étudier ces molécules, afin de mieux appréhender leur diversité et leurs mécanismes d’action.

Nous aurons l’honneur d’accueillir trois conférenciers invités de renom :

* **Pr John Atkins**

* **Pr Mihaela Zavolan**

* **Pr Pierre Close**

Sept sessions thématiques seront proposées, chacune introduite et modérée par des membres du comité scientifique :

* ARN et cancer (Marina Bousquet, Alexandre David)

* ARN, pathologies et options thérapeutiques (Franck Martin, Marie-Dominique Galibert)

* Maturation, épissage et modifications de l’ARN (Zeynep Baharoglu, Cyril Bourgeois)

* Transport, traduction, dégradation de l’ARN (Ciaran Condon, Julia Morales)

* ARN régulateurs (Isabelle Behm-Ansmant, Fabien Darfeuille, Hervé Seitz)

* Biologie structurale de l’ARN et des interactions ARN-protéines (Clément Charenton, Carine Tisné)

* ARN, bioinformatique et intelligence artificielle (Thomas Derrien, Camille Marchet)

Comité d’organisation

* Reynald Gillet, IGDR, CNRS UMR 6290, Rennes

* Yoann Augagneur, BRM, INSERM U1230, Rennes

* Abdelhak El Amrani, Ecobio, CNRS UMR 6553, Rennes

* Marie-Dominique Galibert, IGDR, CNRS UMR 6290, Rennes

* Charlotte Guyomar, IGDR, CNRS UMR 6290, Rennes

* Luc Paillard, IGDR, CNRS UMR 6290, Rennes

* Céline Philippe, OSS, INSERM U1242, Rennes

* Catherine Riera, IGDR, CNRS UMR 6290, Rennes

* Ariane Pachins, SFBBM

Plus d’informations et inscriptions : [**sifrarn2026.sciencesconf.org**](https://sifrarn2026.sciencesconf.org/?)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-30T13:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-02T23:00:00.000+02:00

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https://sifrarn2026.sciencesconf.org/registration

Le Diapason Allée Jules Noël, Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35042 Ille-et-Vilaine



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