À tire-d’aile : les spécimens de l’Université de Rennes Bibliothèque Longs-Champs Rennes 5 mai – 13 juin

Exposition

Les oiseaux ont élu domicile à la bibliothèque : geais, pies, merles et canards se sont posés un peu partout. En photo ou naturalisés, venez les reconnaitre, les admirer et jeter un oeil dans la volière.

Du 5 mai au 13 juin.

Tout public.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-05T14:30:00.000+02:00

Fin : 2026-06-13T18:00:00.000+02:00

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http://bibliotheques.rennes.fr

Bibliothèque Longs-Champs 60, rue du Doyen Albert Bouzat 35000 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.longs-champs@ville-rennes.fr 02 23 62 26 36



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