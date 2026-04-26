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À tire-d’aile : les spécimens de l’Université de Rennes Bibliothèque Longs-Champs Rennes

À tire-d’aile : les spécimens de l’Université de Rennes Bibliothèque Longs-Champs Rennes

À tire-d’aile : les spécimens de l’Université de Rennes Bibliothèque Longs-Champs Rennes mardi 5 mai 2026.

Lieu : Bibliothèque Longs-Champs

Adresse : 60, rue du Doyen Albert Bouzat 35000 Rennes

Ville : 35700 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : mardi 5 mai 2026

Fin : mardi 5 mai 2026

À tire-d’aile : les spécimens de l’Université de Rennes Bibliothèque Longs-Champs Rennes 5 mai – 13 juin

Exposition

Les oiseaux ont élu domicile à la bibliothèque : geais, pies, merles et canards se sont posés un peu partout. En photo ou naturalisés, venez les reconnaitre, les admirer et jeter un oeil dans la volière.
Du 5 mai au 13 juin.
Tout public.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-05T14:30:00.000+02:00
Fin : 2026-06-13T18:00:00.000+02:00

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http://bibliotheques.rennes.fr  

Bibliothèque Longs-Champs 60, rue du Doyen Albert Bouzat 35000 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.longs-champs@ville-rennes.fr 02 23 62 26 36


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