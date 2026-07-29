Informations pratiques

Veigné

14e Salon du Livre de Veigné

Rue du Poitou Veigné Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 10:00:00

fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Le Comité des Fêtes organise son 14eme salon du livre le dimanche 27 septembre 2026, salle Cassiopée à Veigné.

Plus de 50 auteurs de la région et autres départements seront présents et vous présenteront en dédicace des lectures variées pour petits et grands, cela va du roman à la bd.

Dimanche 27 septembre 2026 18:00

14ᵉ Salon du Livre de Veigné organisé par le Comité des Fêtes de Veigné à Cassiopée

Plus de 50 auteurs, venus de la région et d’autres départements, seront présents pour échanger avec vous et dédicacer leurs ouvrages. Romans, polars, littérature jeunesse, bandes dessinées, témoignages, fantasy, poésie… il y en aura pour tous les goûts et pour tous les âges !

Un espace “Petits Lecteurs” accueillera les plus jeunes avec des animations et des découvertes adaptées.

Nouveauté 2026 un Escape Game ! Une expérience ludique à vivre en famille ou entre amis tout au long de la journée.

Venez partager un moment chaleureux placé sous le signe de la lecture, de la rencontre et de la convivialité !

Entrée libre et gratuite de 10 h à 12 h 30 et 14 h à 18 h .

Rue du Poitou Veigné 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 80 78 64 75 comitedesfetes.veigne@gmail.com

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English :

The Comité des Fêtes is organizing its 13th book fair on Sunday September 21, 2025, at the Salle Cassiopée in Veigné.

More than 50 authors from the region and beyond will be on hand to sign books for young and old, ranging from novels to comics.

L’événement 14e Salon du Livre de Veigné Veigné a été mis à jour le 2026-07-29 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme