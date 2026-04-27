Auray

14ème fête de l’estampe

11 Rue Georges Clemenceau Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 15:00:00

fin : 2026-05-28 19:00:00

Date(s) :

2026-05-21

L’Atelier AMD Ester Gravures, Estampes ouvre ses portes !

Au programme

– Portes ouvertes d’ateliers

– Démonstrations,

– Performances

– Conférences .

11 Rue Georges Clemenceau Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 6 81 90 07 99

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English : 14ème fête de l’estampe

L’événement 14ème fête de l’estampe Auray a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon