14ème fête de l’estampe Auray
14ème fête de l’estampe Auray jeudi 21 mai 2026.
Auray
14ème fête de l’estampe
11 Rue Georges Clemenceau Auray Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 15:00:00
fin : 2026-05-28 19:00:00
Date(s) :
2026-05-21
L’Atelier AMD Ester Gravures, Estampes ouvre ses portes !
Au programme
– Portes ouvertes d’ateliers
– Démonstrations,
– Performances
– Conférences .
11 Rue Georges Clemenceau Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 6 81 90 07 99
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English : 14ème fête de l’estampe
L’événement 14ème fête de l’estampe Auray a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon