UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Cyprien

15 AOÛT Quai Arthur Rimbaud Saint-Cyprien

samedi 15 août 2026 · Quai Arthur Rimbaud · Saint-Cyprien

15 AOÛT Quai Arthur Rimbaud Saint-Cyprien

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Quai Arthur Rimbaud
Adresse
Place de Marbre
Ville
66750 Saint-Cyprien
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Saint-Cyprien

15 AOÛT

Quai Arthur Rimbaud Place de Marbre Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 09:00:00
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

  .

Quai Arthur Rimbaud Place de Marbre Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 21 01 33 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement 15 AOÛT Saint-Cyprien a été mis à jour le 2026-07-20 par OT DE SAINT CYPRIEN

À voir aussi à Saint-Cyprien (Pyrénées-Orientales)