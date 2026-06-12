VISITE GUIDEE DE L’EXPOSITION DE JULIEN LAPORTE Rue Emile Zola Saint-Cyprien
VISITE GUIDEE DE L’EXPOSITION DE JULIEN LAPORTE Rue Emile Zola Saint-Cyprien jeudi 30 juillet 2026.
Saint-Cyprien
VISITE GUIDEE DE L’EXPOSITION DE JULIEN LAPORTE
Rue Emile Zola Collections de Saint-Cyprien Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 16:00:00
fin : 2026-07-30 17:00:00
Date(s) :
2026-07-30
Pendant l’exposition de Julien Laporte,
16h00 > Les Collections de Saint-Cyprien proposent des visites guidées les jeudi du mois de juillet
Gratuit sur réservation
Lieu Les Collections de Saint-Cyprien …
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Rue Emile Zola Collections de Saint-Cyprien Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 21 01 33
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English :
During Julien Laporte’s exhibition,
4:00 p.m. > Les Collections de Saint-Cyprien offers guided tours on Thursdays in July
Free by reservation
Location: Les Collections de Saint-Cyprien …
L’événement VISITE GUIDEE DE L’EXPOSITION DE JULIEN LAPORTE Saint-Cyprien a été mis à jour le 2026-06-12 par OT DE SAINT CYPRIEN
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