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VISITE GUIDEE DE L’EXPOSITION DE JULIEN LAPORTE Rue Emile Zola Saint-Cyprien

VISITE GUIDEE DE L’EXPOSITION DE JULIEN LAPORTE Rue Emile Zola Saint-Cyprien

VISITE GUIDEE DE L’EXPOSITION DE JULIEN LAPORTE Rue Emile Zola Saint-Cyprien jeudi 30 juillet 2026.

Lieu : Rue Emile Zola

Adresse : Collections de Saint-Cyprien

Ville : 66750 Saint-Cyprien

Département : Pyrénées-Orientales

Début : jeudi 30 juillet 2026

Fin : jeudi 30 juillet 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Saint-Cyprien

VISITE GUIDEE DE L’EXPOSITION DE JULIEN LAPORTE

Rue Emile Zola Collections de Saint-Cyprien Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 16:00:00
fin : 2026-07-30 17:00:00

Date(s) :
2026-07-30

Pendant l’exposition de Julien Laporte,
16h00 > Les Collections de Saint-Cyprien proposent des visites guidées les jeudi du mois de juillet
Gratuit sur réservation

Lieu Les Collections de Saint-Cyprien …
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Rue Emile Zola Collections de Saint-Cyprien Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 21 01 33 

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English :

During Julien Laporte’s exhibition,
4:00 p.m. > Les Collections de Saint-Cyprien offers guided tours on Thursdays in July
Free by reservation

Location: Les Collections de Saint-Cyprien …

L’événement VISITE GUIDEE DE L’EXPOSITION DE JULIEN LAPORTE Saint-Cyprien a été mis à jour le 2026-06-12 par OT DE SAINT CYPRIEN

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