Saint-Cyprien

JARDIN EN SCÈNE

Jardins des Plantes des Capellans Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 18:00:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

{ summary : Jardin des Plantes vous invite à un moment de détente musicale, mêlant jazz et acoustique, au cœur de ses jardins verdoyants, gratuit. }

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Jardins des Plantes des Capellans Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 21 01 33

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English :

{ summary : Jardin des Plantes invites you to a moment of musical relaxation, combining jazz and acoustics, in the heart of its verdant gardens, free of charge }

L’événement JARDIN EN SCÈNE Saint-Cyprien a été mis à jour le 2026-06-25 par OT DE SAINT CYPRIEN