15 ateliers 2tonnes – Université de Rennes – rien que pour vous ! Rennes Rennes 24 mars – 30 juin Ille-et-Vilaine

Gratuit sur inscription, au moins 48h avant la date

2tonnes : un moyen ludique et immersif pour mieux appréhender les enjeux de la transition et donner les moyens de comprendre comment agir et contribuer à une transition réaliste et inspirante.

En groupe, venez relever le défi “2tonnes” en jouant à ce jeu sérieux.

**3h30** d’atelier où se succèdent quiz et simulation d’actions individuelles et collectives pour atteindre l’objectif de réduction de notre empreinte carbone.

Destiné à **tous les publics** : des simples curieux qui veulent en savoir plus jusqu’aux engagé.es, en passant par celles et ceux qui ne demandent qu’à agir.

A l’issu de cet atelier, les participant.e.s ressortent avec une vision plus claire et des idées précises de leviers qui peuvent faire basculer la situation.

Offre d’ateliers ouverts pour des groupes de 5 à 14 participant.e.s.

Animés par des étudiants et personnels volontaires de l’Université de Rennes.

Pour en savoir plus sur l’atelier : [https://www.2tonnes.org/atelier-2tonnes](https://www.2tonnes.org/atelier-2tonnes)

Le détail des dates :

* [Mardi 24 mars 2026 , SOIR , 18h30-22h , Centre](https://openagenda.com/transition-universite-de-rennes/events/atelier-2tonnes-campus-centre-2403?cl=fr)

* [Jeudi 26 mars 2026 , APRES-MIDI , 14h-17h30 , Villejean](https://openagenda.com/transition-universite-de-rennes/events/atelier-2tonnes-campus-villejean-2603?cl=fr)

* [Mardi 31 mars 2026 , SOIR , 18h30-22h , Beaulieu](https://openagenda.com/transition-universite-de-rennes/events/atelier-2tonnes-1681623?cl=fr)

* [Jeudi 2 avril 2026 , APRES-MIDI , 14h-17h30 , Beaulieu](https://openagenda.com/transition-universite-de-rennes/events/atelier-2tonnes-beaulieu-0204?cl=fr)

* [Mardi 7 avril 2026 , SOIR , 18h30-22h , Villejean](https://openagenda.com/transition-universite-de-rennes/events/atelier-2tonnes-campus-villejean-0704?cl=fr)

* [Mardi 28 avril 2026 , SOIR , 18h30-22h , Centre](https://openagenda.com/transition-universite-de-rennes/events/atelier-2tonnes-campus-centre-2804?cl=fr)

* [Jeudi 30 avril 2026 , APRES-MIDI , 14h-17h30 , Centre](https://openagenda.com/transition-universite-de-rennes/events/atelier-2tonnes-beaulieu-3004?cl=fr)

* [Mardi 5 mai 2026 , SOIR , 18h30-22h , Beaulieu](https://openagenda.com/transition-universite-de-rennes/events/atelier-2tonnes-beaulieu-0505?cl=fr)

* [Jeudi 7 mai 2026 , APRES-MIDI , 14h-17h30 , Beaulieu-INSA](https://openagenda.com/transition-universite-de-rennes/events/atelier-2tonnes-beaulieu-insa-0705?cl=fr)

* [Mardi 26 mai 2026 , SOIR , 18h30-22h , Centre](https://openagenda.com/transition-universite-de-rennes/events/atelier-2tonnes-campus-centre-2605?cl=fr)

* [Jeudi 28 mai 2026 , APRES-MIDI , 14h-17h30 , Villejean](https://openagenda.com/transition-universite-de-rennes/events/atelier-2tonnes-campus-villejean-2805?cl=fr)

* Mardi 2 juin 2026 , SOIR , 18h30-22h , Villejean

* [Jeudi 4 juin 2026 , APRES-MIDI , 14h-17h30 , Beaulieu](https://openagenda.com/transition-universite-de-rennes/events/atelier-2tonnes-beaulieu-0406?cl=fr)

* [Jeudi 25 juin 2026 , APRES-MIDI , 14h-17h30 , Beaulieu](https://openagenda.com/transition-universite-de-rennes/events/atelier-2tonnes-beaulieu-2506?cl=fr)

* [Mardi 30 juin 2026 , SOIR , 18h30-22h , Centre](https://openagenda.com/transition-universite-de-rennes/events/atelier-2tonnes-campus-centre-3006?cl=fr)

