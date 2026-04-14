15% de remise sur votre spectacle de Noël, Bordeaux – Hangar 14, Bordeaux

15% de remise sur votre spectacle de Noël 28 et 29 avril Bordeaux – Hangar 14 Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-28T09:00:00+02:00 – 2026-04-28T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-29T09:00:00+02:00 – 2026-04-29T17:00:00+02:00

Spécialement conçu pour les enfants, découvrez un spectacle magique et interactif qui émerveillera tout le public à travers des grandes illusions, de la danse et beaucoup de magie.​​

Vincent racontera son histoire, alors qu’il n’était qu’un magicien en herbe, il a fait disparaître toute la magie de Noël. Mais avec l’aide des enfants, réussiront-ils à la faire réapparaître ?

Fort de son succès depuis maintenant 6 ans, déjà plus de 300 Ecoles, CSE, productions artistiques, collectivités, nous ont fait confiance à Bordeaux et partout en France, et continue de travailler avec nous et nous recommande !

Bordeaux – Hangar 14 115 Quai des Chartrons, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine

OFFREZ UN MOMENT MAGIQUE

mde production