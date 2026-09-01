Informations pratiques

Herbignac

15 ème rassemblement Herbignac passion moteur

Boulevard de Brière Herbignac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 09:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

15ème rassemblement de voitures anciennes organisé par l’association Herbignac Passion Moteur.

Exposition Auto-motos de collection et tracteurs.

Youngtimers Tracteurs anciens

Mustang, 60 ans de légende (1964-2024).

Bar et restauration sur place. .

Boulevard de Brière Herbignac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 16 60 42 04 tyeden@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement 15 ème rassemblement Herbignac passion moteur Herbignac a été mis à jour le 2026-08-28 par ADT44