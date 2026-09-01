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AGENDA · Herbignac

15 ème rassemblement Herbignac passion moteur Herbignac

dimanche 20 septembre 2026 · Herbignac

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
Boulevard de Brière
Ville
44410 Herbignac
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Herbignac

15 ème rassemblement Herbignac passion moteur

Boulevard de Brière Herbignac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-20

15ème rassemblement de voitures anciennes organisé par l’association Herbignac Passion Moteur.

Exposition Auto-motos de collection et tracteurs.
Youngtimers Tracteurs anciens

Mustang, 60 ans de légende (1964-2024).

Bar et restauration sur place.   .

Boulevard de Brière Herbignac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 16 60 42 04  tyeden@orange.fr

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English :

L’événement 15 ème rassemblement Herbignac passion moteur Herbignac a été mis à jour le 2026-08-28 par ADT44

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