15 ème rassemblement Herbignac passion moteur Herbignac
dimanche 20 septembre 2026 · Herbignac
Informations pratiques
Herbignac
15 ème rassemblement Herbignac passion moteur
Boulevard de Brière Herbignac Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
15ème rassemblement de voitures anciennes organisé par l’association Herbignac Passion Moteur.
Exposition Auto-motos de collection et tracteurs.
Youngtimers Tracteurs anciens
Mustang, 60 ans de légende (1964-2024).
Bar et restauration sur place. .
Boulevard de Brière Herbignac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 16 60 42 04 tyeden@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement 15 ème rassemblement Herbignac passion moteur Herbignac a été mis à jour le 2026-08-28 par ADT44
À voir aussi à Herbignac (Loire-Atlantique)
- Forum des Associations Herbignac 12 septembre 2026
- Randonnée pédestre Herbignac 13 septembre 2026
- Composer votre tisane Herbignac 15 septembre 2026
- Visite guidée de la mairie, 1 avenue de la monneraye, Herbignac 19 septembre 2026
- Rando patrimoine Départ du parking Herbignac 20 septembre 2026