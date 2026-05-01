Magny-Vernois

15000 ans d’occupation humaine dans le marais

Magny-Vernois Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 09:00:00

fin : 2026-05-14 18:00:00

Date(s) :

2026-05-14

Découvrez l’exposition 15000 ans d’occupation humaine dans le marais proposée par Jean‑Luc Zanetti autour des outils préhistoriques et de la présence humaine dans les marais en bordure des Vosges du Sud.

À travers des pièces archéologiques datant jusqu’à 400 000 ans, cette exposition vous invite à remonter le temps pour comprendre l’évolution des techniques et de l’occupation humaine dans la région. Une immersion passionnante dans la préhistoire locale, accessible à tous les publics.

Jeudi 14 mai 2026

De 9 h à 18 h

Salle polyvalente de Magny-Vernois

Une exposition idéale pour les passionnés d’histoire, d’archéologie et du patrimoine régional. .

Magny-Vernois 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

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English : 15000 ans d’occupation humaine dans le marais

L’événement 15000 ans d’occupation humaine dans le marais Magny-Vernois a été mis à jour le 2026-05-07 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LURE