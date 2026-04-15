Brocante Vide grenier Magny-Vernois
Brocante Vide grenier Magny-Vernois jeudi 14 mai 2026.
Magny-Vernois
Brocante Vide grenier
Magny-Vernois Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 06:00:00
fin : 2026-05-14 18:00:00
Date(s) :
2026-05-14
C’est le printemps!
L’occasion de trouver quelques babioles, objets utiles ou vêtements , pour vous faire plaisir, offrir et pour redonner une seconde vie objets.
Nous espérons vous voir nombreux au vide grenier organisé par la commune de Magny vernois (70200) .
Magny-Vernois 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 00 60 67
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English : Brocante Vide grenier
L’événement Brocante Vide grenier Magny-Vernois a été mis à jour le 2026-04-15 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LURE