Magny-Vernois

Brocante Vide grenier

Magny-Vernois Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 06:00:00

fin : 2026-05-14 18:00:00

Date(s) :

2026-05-14

C’est le printemps!

L’occasion de trouver quelques babioles, objets utiles ou vêtements , pour vous faire plaisir, offrir et pour redonner une seconde vie objets.

Nous espérons vous voir nombreux au vide grenier organisé par la commune de Magny vernois (70200) .

Magny-Vernois 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 00 60 67

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English : Brocante Vide grenier

L’événement Brocante Vide grenier Magny-Vernois a été mis à jour le 2026-04-15 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LURE