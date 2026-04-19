160ème anniversaire de Notre Dame du Peuple Eglise Saint Vincent Saint-Andiol

Saint-Andiol

160ème anniversaire de Notre Dame du Peuple

Dimanche 3 mai 2026.

10 heures. Eglise Saint Vincent 7 Rue Annexe de l’Église Saint-Andiol Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

Fête du 160ème anniversaire de Notre Dame du Peuple

10 heures Procession sur le parvis de l’église Saint Vincent

11 heures Messe, suivie du verre de l’amitié offert par la paroisse

12 heures Paella dans le parc du château (participation libre).

S’inscrire avant le dimanche 26 avril auprès du presbytère. .

Eglise Saint Vincent 7 Rue Annexe de l’Église Saint-Andiol 13670 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 95 49 77

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English :

Celebration of the 160th anniversary of Notre Dame du Peuple

L’événement 160ème anniversaire de Notre Dame du Peuple Saint-Andiol a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence