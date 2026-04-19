160ème anniversaire de Notre Dame du Peuple Eglise Saint Vincent Saint-Andiol
160ème anniversaire de Notre Dame du Peuple Eglise Saint Vincent Saint-Andiol dimanche 3 mai 2026.
Saint-Andiol
160ème anniversaire de Notre Dame du Peuple
Dimanche 3 mai 2026.
10 heures. Eglise Saint Vincent 7 Rue Annexe de l’Église Saint-Andiol Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-05-03
Fête du 160ème anniversaire de Notre Dame du Peuple
10 heures Procession sur le parvis de l’église Saint Vincent
11 heures Messe, suivie du verre de l’amitié offert par la paroisse
12 heures Paella dans le parc du château (participation libre).
S’inscrire avant le dimanche 26 avril auprès du presbytère. .
Eglise Saint Vincent 7 Rue Annexe de l’Église Saint-Andiol 13670 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 95 49 77
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English :
Celebration of the 160th anniversary of Notre Dame du Peuple
L’événement 160ème anniversaire de Notre Dame du Peuple Saint-Andiol a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence
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