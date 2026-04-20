Évian-les-Bains

16ème étape du Tour de France Evian-les-Bains-Thonon-les-Bains

Place de la Libération Évian-les-Bains Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

La Ville d’Évian est fière d’accueillir le Tour de France et de fêter ainsi le centième anniversaire du grand départ de 1926. En 1926, les coureurs du Tour de France s’élançaient d’Évian pour la plus longue édition de tous les temps (5 745 kilomètres).

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Place de la Libération Évian-les-Bains 74500 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes courrier@ville-evian.fr

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English : 16th stage of the Tour de France Evian-Thonon

The city of Évian is proud to host the Tour de France and thus celebrate the hundredth anniversary of the great start in 1926. In 1926, the riders of the Tour de France set off from Évian for the longest edition ever (5,745 kilometers).

L’événement 16ème étape du Tour de France Evian-les-Bains-Thonon-les-Bains Évian-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-20 par Evian Tourisme et Congrès