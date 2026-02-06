Amundi Evian Championship Route du Golf Évian-les-Bains
Amundi Evian Championship Route du Golf Évian-les-Bains jeudi 9 juillet 2026.
Amundi Evian Championship
Route du Golf Evian Resort Golf Club Évian-les-Bains Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-09
Depuis 1994, le tournoi The Amundi Evian Championship réunit les plus grandes légendes du golf féminin dans le cadre unique de l’Evian Resort.
.
Route du Golf Evian Resort Golf Club Évian-les-Bains 74500 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 75 46 66
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Amundi Evian Championship
Since 1994, the Amundi Evian Championship has brought together the greatest legends of women’s golf in the unique setting of the Evian Resort.
L’événement Amundi Evian Championship Évian-les-Bains a été mis à jour le 2026-02-04 par Evian Tourisme et Congrès