Rencontres Musicales d’Evian Neuvecelle Évian-les-Bains
Rencontres Musicales d’Evian Neuvecelle Évian-les-Bains mercredi 24 juin 2026.
Rencontres Musicales d’Evian
Neuvecelle La Grange au Lac Évian-les-Bains Haute-Savoie
Tarif : 16 – 16 – 105 EUR
Places numérotées
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-06-24
Les Rencontres Musicales d’Evian se dérouleront du 24 juin au 5 juillet 2026 sous la direction artistique de Renaud Capuçon.
.
Neuvecelle La Grange au Lac Évian-les-Bains 74500 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 26 94 48
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Rencontres Musicales of Evian
The Rencontres Musicales d’Evian will take place from June 24 to July 5, 2026.
L’événement Rencontres Musicales d’Evian Évian-les-Bains a été mis à jour le 2026-01-07 par Evian Tourisme et Congrès