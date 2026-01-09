Rencontres Musicales d’Evian Neuvecelle Évian-les-Bains

Rencontres Musicales d’Evian

Neuvecelle La Grange au Lac Évian-les-Bains Haute-Savoie

Tarif : 16 – 16 – 105 EUR

Places numérotées

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-06-24

Les Rencontres Musicales d’Evian se dérouleront du 24 juin au 5 juillet 2026 sous la direction artistique de Renaud Capuçon.

.

Neuvecelle La Grange au Lac Évian-les-Bains 74500 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 26 94 48

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rencontres Musicales of Evian

The Rencontres Musicales d’Evian will take place from June 24 to July 5, 2026.

L’événement Rencontres Musicales d’Evian Évian-les-Bains a été mis à jour le 2026-01-07 par Evian Tourisme et Congrès