La Ville d’Evian accueille le Tour de France Quai Albert Besson Évian-les-Bains
lundi 20 juillet 2026 · Quai Albert Besson · Évian-les-Bains
Informations pratiques
Évian-les-Bains
La Ville d’Evian accueille le Tour de France
Quai Albert Besson Devant le Palais Lumière Évian-les-Bains Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 10:00:00
fin : 2026-07-21 22:30:00
Date(s) :
2026-07-20
Village du Tour de France Ville d’Evian / Département de la Haute-Savoie animations, jeux en bois, contre la montre des enfants, quizz, blind tests, Karaokés, ambiances musicales, de nombreux lots à gagner. Restauration, bar.Accès libre.
.
Quai Albert Besson Devant le Palais Lumière Évian-les-Bains 74500 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : The city of Evian hosts the Tour de France
Village du Tour de France Ville d’Evian / Département de la Haute-Savoie: activities, wooden games, children’s time trial, quizzes, blind tests, karaoke, musical atmospheres, many prizes to be won. Restaurant, bar. Free access.
L’événement La Ville d’Evian accueille le Tour de France Évian-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-23 par Evian Tourisme et Congrès