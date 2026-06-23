La Ville d’Evian accueille le Tour de France Quai Albert Besson Évian-les-Bains

Informations pratiques

Évian-les-Bains

La Ville d’Evian accueille le Tour de France

Quai Albert Besson Devant le Palais Lumière Évian-les-Bains Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 10:00:00

fin : 2026-07-21 22:30:00

Date(s) :

2026-07-20

Village du Tour de France Ville d’Evian / Département de la Haute-Savoie animations, jeux en bois, contre la montre des enfants, quizz, blind tests, Karaokés, ambiances musicales, de nombreux lots à gagner. Restauration, bar.Accès libre.

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Quai Albert Besson Devant le Palais Lumière Évian-les-Bains 74500 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

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English : The city of Evian hosts the Tour de France

Village du Tour de France Ville d’Evian / Département de la Haute-Savoie: activities, wooden games, children’s time trial, quizzes, blind tests, karaoke, musical atmospheres, many prizes to be won. Restaurant, bar. Free access.

L’événement La Ville d’Evian accueille le Tour de France Évian-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-23 par Evian Tourisme et Congrès