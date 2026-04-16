Orbec

16ème Fête du camembert Lanquetot ORBEC

Rue Grande Orbec Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 10:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Cette manifestation qui, au mieux de la météo, a attiré jusqu’à 10 000 personnes est devenue depuis 2009 un rendez-vous incontournable de la région. Au-delà de la vente, c’est toute la transmission des traditions qui est mise en valeur à travers de nombreuses démonstrations et animations gratuites.

Cette manifestation qui, au mieux de la météo, a attiré jusqu’à 10 000 personnes est devenue depuis 2009 un rendez-vous incontournable de la région. Au-delà de la vente, c’est toute la transmission des traditions qui est mise en valeur à travers de nombreuses démonstrations et animations gratuites.

Au programme

– Dégustation et fabrication de camembert (ateliers enfants)

– Artisanat et produits du terroir à découvrir toute la journée

– Animations musicales et familiales

– Tombola

Restauration sur place toute la journée. .

Rue Grande Orbec 14290 Calvados Normandie +33 2 31 61 12 35

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English : 16ème Fête du camembert Lanquetot ORBEC

This event, which at the best of times attracted up to 10,000 people, has become a not-to-be-missed event in the region since 2009. In addition to the sales, the event showcases the passing on of traditions through a host of free demonstrations and events.

L’événement 16ème Fête du camembert Lanquetot ORBEC Orbec a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Lisieux Normandie Tourisme