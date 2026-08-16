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16ème Salon Rue des Métiers d’Art Nontron

vendredi 23 octobre 2026 · Nontron

16ème Salon Rue des Métiers d’Art Nontron

Informations pratiques

Début
vendredi 23 octobre 2026
Fin
dimanche 25 octobre 2026
Adresse
Centre ville
Ville
24300 Nontron
Département
Dordogne
Tarif

Nontron

16ème Salon Rue des Métiers d’Art

Centre ville Nontron Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23
fin : 2026-10-25

Date(s) :
2026-10-23

Vendredi 14h-19h, samedi 10h-19h et dimanche 10h-18h. 30 exposants vous présenteront leurs dernières créations. Au programme Décoration, objets d’art, arts de la table, bijoux et accessoires de mode. Pièces uniques et petites séries + Ateliers et démonstrations.   .

Centre ville Nontron 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 60 74 17  contact@metiersdartperigord.fr

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English : 16ème Salon Rue des Métiers d’Art

L’événement 16ème Salon Rue des Métiers d’Art Nontron a été mis à jour le 2026-08-07 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin

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