Informations pratiques

Nontron

16ème Salon Rue des Métiers d’Art

Centre ville Nontron Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-23

fin : 2026-10-25

Date(s) :

2026-10-23

Vendredi 14h-19h, samedi 10h-19h et dimanche 10h-18h. 30 exposants vous présenteront leurs dernières créations. Au programme Décoration, objets d’art, arts de la table, bijoux et accessoires de mode. Pièces uniques et petites séries + Ateliers et démonstrations. .

Centre ville Nontron 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 60 74 17 contact@metiersdartperigord.fr

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English : 16ème Salon Rue des Métiers d’Art

L’événement 16ème Salon Rue des Métiers d’Art Nontron a été mis à jour le 2026-08-07 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin