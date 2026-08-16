16ème Salon Rue des Métiers d’Art Nontron
vendredi 23 octobre 2026 · Nontron
Informations pratiques
Nontron
16ème Salon Rue des Métiers d’Art
Centre ville Nontron Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23
fin : 2026-10-25
Date(s) :
2026-10-23
Vendredi 14h-19h, samedi 10h-19h et dimanche 10h-18h. 30 exposants vous présenteront leurs dernières créations. Au programme Décoration, objets d’art, arts de la table, bijoux et accessoires de mode. Pièces uniques et petites séries + Ateliers et démonstrations. .
Centre ville Nontron 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 60 74 17 contact@metiersdartperigord.fr
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English : 16ème Salon Rue des Métiers d’Art
L’événement 16ème Salon Rue des Métiers d’Art Nontron a été mis à jour le 2026-08-07 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin
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