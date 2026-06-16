Céramique Ateliers métiers d’art Nontron

Nontron

Céramique

Ateliers métiers d’art 10 avenue du Général Leclerc Nontron Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 10:30:00

fin : 2026-08-29 17:00:00

Date(s) :

2026-08-29

Modelage tournage à partir de 13 ans .

Ateliers métiers d’art 10 avenue du Général Leclerc Nontron 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 66 80 61 lepape.claire@yahoo.fr

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English : Céramique

L’événement Céramique Nontron a été mis à jour le 2026-06-16 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin