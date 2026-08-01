Les rendez-vous de la Boutique Métiers d’Art Arnaud Le Calvé Boutique Métiers d’Art Nontron

Informations pratiques

Nontron

Les rendez-vous de la Boutique Métiers d’Art Arnaud Le Calvé

Boutique Métiers d’Art 5 rue Carnot Nontron Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 10:00:00

fin : 2026-08-22 19:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Le Pôle Expérimental des Métiers d’Art de Nontron vous invite à découvrir le travail et à venir à la rencontre du céramiste et souffleur de verre Arnaud Le Calvé.

Le Pôle Expérimental des Métiers d’Art de Nontron vous invite à découvrir le travail et à venir à la rencontre du céramiste et souffleur de verre Arnaud Le Calvé. .

Boutique Métiers d’Art 5 rue Carnot Nontron 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 60 50 77 boutique@metiersdartperigord.fr

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English : Les rendez-vous de la Boutique Métiers d’Art Arnaud Le Calvé

The Nontron Experimental Center for Arts and Crafts invites you to discover the work of ceramicist and glassblower Arnaud Le Calvé and to meet him in person.

L’événement Les rendez-vous de la Boutique Métiers d’Art Arnaud Le Calvé Nontron a été mis à jour le 2026-08-05 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin