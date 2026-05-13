Pouillé

16ème vide Grenier

Pouillé Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 08:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-14

16ème vide grenier

16ème vide grenier à Pouillé (près du cimetière, route de l’Hermenault)

8h à 18h buvette et restauration sur place.

Diverses animations animations musicales animations pour les enfants manège et structure gonflables.

3€ à 3,50€ le mètre réservation obligatoire

Informations et réservations 06 30 39 64 63 ou cdf.pouille@gmail.com .

Pouillé 85570 Vendée Pays de la Loire +33 6 30 39 64 63 cdf.pouille@gmail.com

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English :

16th garage sale

L’événement 16ème vide Grenier Pouillé a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin