16ème vide Grenier Pouillé
16ème vide Grenier Pouillé dimanche 14 juin 2026.
Pouillé
16ème vide Grenier
Pouillé Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 08:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00
Date(s) :
2026-06-14
16ème vide grenier
16ème vide grenier à Pouillé (près du cimetière, route de l’Hermenault)
8h à 18h buvette et restauration sur place.
Diverses animations animations musicales animations pour les enfants manège et structure gonflables.
3€ à 3,50€ le mètre réservation obligatoire
Informations et réservations 06 30 39 64 63 ou cdf.pouille@gmail.com .
Pouillé 85570 Vendée Pays de la Loire +33 6 30 39 64 63 cdf.pouille@gmail.com
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English :
16th garage sale
L’événement 16ème vide Grenier Pouillé a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin