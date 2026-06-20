Informations pratiques

Tailhac

17 ème festival du film documentaire | Tailhac

Le bourg Tailhac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-03

Restauration sur place, bar bio et local.

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Le bourg Tailhac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 13 94 lagrangeapalabres@gmail.com

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English :

On-site dining, organic and locally sourced bar.

L’événement 17 ème festival du film documentaire | Tailhac Tailhac a été mis à jour le 2026-06-20 par Communauté de communes des rives Haut-Allier