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AGENDA · Tailhac

17 ème festival du film documentaire | Tailhac Tailhac

vendredi 3 juillet 2026 · Tailhac

Informations pratiques

Début
vendredi 3 juillet 2026
Fin
dimanche 5 juillet 2026
Adresse
Le bourg
Ville
43300 Tailhac
Département
Haute-Loire
Tarif

Tailhac

17 ème festival du film documentaire | Tailhac

Le bourg Tailhac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-07-03

Restauration sur place, bar bio et local.
  .

Le bourg Tailhac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 13 94  lagrangeapalabres@gmail.com

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English :

On-site dining, organic and locally sourced bar.

L’événement 17 ème festival du film documentaire | Tailhac Tailhac a été mis à jour le 2026-06-20 par Communauté de communes des rives Haut-Allier

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