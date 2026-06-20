AGENDA · Tailhac
17 ème festival du film documentaire | Tailhac Tailhac
vendredi 3 juillet 2026 · Tailhac
Informations pratiques
Tailhac
17 ème festival du film documentaire | Tailhac
Le bourg Tailhac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-03
Restauration sur place, bar bio et local.
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Le bourg Tailhac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 13 94 lagrangeapalabres@gmail.com
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English :
On-site dining, organic and locally sourced bar.
L’événement 17 ème festival du film documentaire | Tailhac Tailhac a été mis à jour le 2026-06-20 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
À voir aussi à Tailhac (Haute-Loire)
- Projection de films documentaires Le bourg Tailhac 1 septembre 2026