17e édition du festival Blanc-Sec de la bande dessinée Place de la République Sens

17e édition du festival Blanc-Sec de la bande dessinée

Place de la République Mezzanine du Marché Couvert Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 14:00:00

fin : 2026-09-12 19:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Le festival Blanc-Sec de la bande dessinée revient cette année à Sens ! La mezzanine du Marché Couvert accueillera une vingtaine de dessinateurs et d’auteurs de bande-dessinée en dédicace. Le festival propose aussi une librairie, des stands de bouquinistes, un coin lecture, des animations maquillage, jeux, expositions… .

Place de la République Mezzanine du Marché Couvert Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 02 44 27 didier@blancsecbd.fr

