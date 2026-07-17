Informations pratiques

Verzy

17e marche départementale

FAUX DE VERZY Verzy Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 09:00:00

fin : 2026-10-04 14:00:00

Date(s) :

2026-10-04

Tout public

Marche départementale pour le dépistage du cancer du sein.

3 parcours balisés 4, 7 et 17 km.

> 14 km départ possible entre 9h et 12h30.

> 4 et 7 km départ possible entre 9h et 14h. 4 km accessible aux poussettes et aux fauteuils roulants.

Collation offerte. .

FAUX DE VERZY Verzy 51380 Marne Grand Est contact@reimsrando.fr

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English : 17e marche départementale

L’événement 17e marche départementale Verzy a été mis à jour le 2026-07-17 par ADT de la Marne