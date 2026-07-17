17e marche départementale Verzy
dimanche 4 octobre 2026 · Verzy
Informations pratiques
Verzy
17e marche départementale
FAUX DE VERZY Verzy Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 09:00:00
fin : 2026-10-04 14:00:00
Date(s) :
2026-10-04
Tout public
Marche départementale pour le dépistage du cancer du sein.
3 parcours balisés 4, 7 et 17 km.
> 14 km départ possible entre 9h et 12h30.
> 4 et 7 km départ possible entre 9h et 14h. 4 km accessible aux poussettes et aux fauteuils roulants.
Collation offerte. .
FAUX DE VERZY Verzy 51380 Marne Grand Est contact@reimsrando.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : 17e marche départementale
L’événement 17e marche départementale Verzy a été mis à jour le 2026-07-17 par ADT de la Marne