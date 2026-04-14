17ème balade des cerisiers, Place des fêtes, St Hilaire St Mesmin, Saint-Hilaire-Saint-Mesmin

17ème balade des cerisiers Samedi 23 mai, 13h30 Place des fêtes, St Hilaire St Mesmin Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T13:30:00+02:00 – 2026-05-23T17:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T13:30:00+02:00 – 2026-05-23T17:30:00+02:00

Les Cyclo Randonneurs de la Pointe de Courpin vous invitent pour une courte balade en banlieue sud-ouest d’Orléans le samedi 23 mai 2026.

Entre Loire et Loiret, vous parcourez à allure lente une quinzaine de kilomètres sur les routes de la Semaine Fédérale Internationale de cyclotourisme 2025 et aurez à répondre à un quiz à l’occasion de 2 ou 3 étapes afin de gagner des lots.

Nous vous attendons nombreux à St Hilaire St Mesmin le samedi 23 mai 2026.

Place des fêtes, St Hilaire St Mesmin 1043 Rte d’Orléans, 45160 Saint-Hilaire-Saint-Mesmin Saint-Hilaire-Saint-Mesmin 45160 Quartier d’Amérique Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 76 79 16 »}]

Balade de 15/20 kms ouverte à toutes et tous