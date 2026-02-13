Randonnée cyclotouriste : 17EME BALADE DES CERISIERS, DEVANT LA BIBLIOTHEQUE, SAINT-HILAIRE-SAINT-MESMIN
Gratuit
Début : 2026-05-23T13:30:00+02:00 – 2026-05-23T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T13:30:00+02:00 – 2026-05-23T17:00:00+02:00
Retrouvez tous les détails ici : https://veloenfrance.fr/randonnee/123879
DEVANT LA BIBLIOTHEQUE ALLEE D'ERKHEIM SAINT-HILAIRE-SAINT-MESMIN 45160 Loiret Centre-Val de Loire crpointecourpin@laposte.net https://veloenfrance.fr/randonnee/123879
Organisation : CYCLO RANDONNEURS DE LA POINTE DE COURPIN Mai à vélo