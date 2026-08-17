17ème Festival Jazzabar Champagne Swing Bar-sur-Aube

Informations pratiques

Bar-sur-Aube

17ème Festival Jazzabar Champagne Swing

Espace Davot Bar-sur-Aube Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-11

Le meilleur du jazz s’invite à nouveau à Bar-sur-Aube à l’occasion de la 17ème édition du festival JAZZABAR.

VENDREDI 11 SEPTEMBRE

– à 20h30: MARCH MALLOW

Nat King Cole et Billie Holiday sont le point de départ de leur écriture musicale, icônes majeures d’une période étincelante pour le jazz chanté. Leur répertoire nous plonge dans une atmosphère en noir et blanc, entre swing et ballades bluesy, crée une ambiance cinématographique et feutrée, digne d’un club de jazz. Découverts en ligne puis appréciés en live au Jazz Fest de Châteauneuf-du-Faou, March Mallow et sa délicieuse chanteuse furent aussitôt engagés.

– à 22h: QUINTETTE DU HOT CLUB DE FRANCE

Né en Israël et formé dès l’âge de 12 ans, le guitariste Dunayevski est reconnu internationalement pour son interprétation du jazz des années 1930, dans l’héritage de Django Reinhardt et Stéphane Grapelli. Leur ensemble, officiellement reconnu par l’association Hot Club de France en décembre 2024, réunit également le violoniste Daniel Garlitsky, Richeux, Soria et Koehler, pour former un quatuor élégant, swing et fidèle à la tradition du jazz manouche.

SAMEDI 12 SEPTEMBRE

– à 10h45 (déambulation en ville et concert gratuit sur podium): MAMA SHAKERS

Le groupe reçut le 1ᵉʳ prix du Jazz Contest de Megève ; il redonne un puissant coup de jeune à un style centennaire mais ô combien inaltérable avec une énergie incroyable. Angela Strandberg, née en Suède, a de qui tenir sa mère n’est autre que Kiki Desplat, également vocaliste et joueuse de washboard. Les voir est une garantie de joie de vivire, alors ne les manquez pas !

– Visite de l’église St Maclou en début d’après-midi.

– à 16h: exposition des caricatures de musiciens de Jazz par Jean Duverdier et apéro-Vernissage avec le trio Swingin’ Bayonne.

– à 20h30: SWINGIN’BAYONNE & PROKHOR BURLAK

C’est avec un grand plaisir que nous retrouverons nos amis basques. Cette fois-ci c’est Arnaud Labastie qui tiendra le piano, et ils accompagneront la révélation du saxo ténor Prokhor Burlak, venu de Russie et très vite adolpté des musiciens français. Son style s’apparente à celui du grand Lester Young.

– à 22h: DENNY ILETTE

Superbe formation proposée ce soir un quintet qui a déjà accompagné la performance du chateur guitariste britannique Denny ILETT. Celui-ci a fait des beaux soirs du célèbre festival suisse d’ASCONA sur la lac majeur. Depuis nous avons pu le revoir à plusieurs reprises au Mont Dore. Sa voix, sa prestance et son sens du rythme font merveille. Denny Ilett ne se contente pas d’imiter servilement Sinatra même si l’on n’est pas particulièrement fasciné par les crooners, son interprétation passe sans effort et avec beaucoup de charme.

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE

– 10h30 (concert en plein air dans le parc de l’espace Davot): SWING ONDULÉ TRIO

Ainsi dénommé en raison de la planche à laver (washboard) utilisée de main de maître par le leader chanteur Stéphane SÉVA, adepte de la chanson française swing de VIAN et SALVADOR. Il vient avec l’excellent accordéoniste italien Roberto GERVASI. Le 3ème larron est le superbe contrebassiste Laurent VANHÉE, déjà sur place avec Made in Trompettes . C’est original et rare, très plaisant. Un très bon moment à venir apprécier, qui rappelera Gainsbourg en Jazz de l’an passé, plébiscité par le public.

– à 12h30 apéro champagne et repas brasero dans le parc de l’espace Davot

– à 16h: MADE IN TROMPETTES

Nous connaissons bien Michel Bonnet, qui figure en bonne place dans un nombre considérable d’orchestres réputés (Pink Turtles). Trompettiste polyvalent, il a conçu ce spectacle à partir du style de plusieurs grands jazzmen auxquels il rend hommage. Son quartet nous fera découvrir le pianiste Phillipe Carment, virtuose inspiré et brillamment accompagné par Laurent Vanhée et Stéphane Roger. Le dispositif scénique intègre également un travail inédit de projection vidéo. Encore une séquence originale estampillée Jazzbar !

– à 17h30: NIREK MOKAR AND HIS BOOGIE MESSENGERS & SAX GORDON

Le boogie-woogie a beau être centenaire, il ne cesse d’attirer de nouveaux adeptes, tant parmi les musicien(ne)s que parmi leur public. A seulement 24 ans, Nirek Mokar fait figure d’exception il incarne aujourd’hui le visage du renouveau pour ce genre musical intemporel, tout en entretenant avec passion et dévotion la flamme qui l’anime. Sur scène, Nirek Mokar et ses Boogie Messengers délivrent une performance retentissante et énergique, démontrant que la musique qu’ils jouent conserve toute sa puissance et son efficacité. .

Espace Davot Bar-sur-Aube 10200 Aube Grand Est +33 6 79 52 95 27 contact@jazzabar.com

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English :

L’événement 17ème Festival Jazzabar Champagne Swing Bar-sur-Aube a été mis à jour le 2026-05-29 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne