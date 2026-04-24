Run Color Bar-sur-Aube
Run Color Bar-sur-Aube samedi 6 juin 2026.
Bar-sur-Aube
Run Color
Parc de la gravière Bar-sur-Aube Aube
Tarif : – – Eur
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Pour votre plus grand plaisir la Run Color revient avec des surprises et de nombreuses animations.
Venez tenter de faire les 5km les plus colorés possibles !
– Un parcours unique sur un site d’exception dans le parc de la Gravière, non chronométré alliant sport, santé, musique, fun et partage.
– Une animation surprise et une zone de couleur tous les kilomètres pour colorer les participants (poudre 100% naturelle et sans risque à base de fécule de maïs colorée).
– Un festival musical et de couleurs à l’arrivée.
Et cette année encore, la Kids Run Color Bar sur un parcours ludique et coloré d’environ 1.5km.
Venez pique-niquer sur place avant le départ de la course riche en surprises !
– Kids Run Color: 8€, jusqu’à 12 ans, départ à 14h30
– Run Color: 12€, à partir de 12 ans, départ à 15h
Inscriptions en ligne.
Stationnement Place du Jard- accès par l’arrière de l’Espace JP Davot (par la passerelle). 12 .
Parc de la gravière Bar-sur-Aube 10200 Aube Grand Est +33 3 25 27 56 57 mairie@barsuraube.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Run Color Bar-sur-Aube a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne