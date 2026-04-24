Bar-sur-Aube

Run Color

Parc de la gravière Bar-sur-Aube Aube

Tarif : – – Eur

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Pour votre plus grand plaisir la Run Color revient avec des surprises et de nombreuses animations.

Venez tenter de faire les 5km les plus colorés possibles !

– Un parcours unique sur un site d’exception dans le parc de la Gravière, non chronométré alliant sport, santé, musique, fun et partage.

– Une animation surprise et une zone de couleur tous les kilomètres pour colorer les participants (poudre 100% naturelle et sans risque à base de fécule de maïs colorée).

– Un festival musical et de couleurs à l’arrivée.

Et cette année encore, la Kids Run Color Bar sur un parcours ludique et coloré d’environ 1.5km.

Venez pique-niquer sur place avant le départ de la course riche en surprises !

– Kids Run Color: 8€, jusqu’à 12 ans, départ à 14h30

– Run Color: 12€, à partir de 12 ans, départ à 15h

Inscriptions en ligne.

Stationnement Place du Jard- accès par l’arrière de l’Espace JP Davot (par la passerelle). 12 .

Parc de la gravière Bar-sur-Aube 10200 Aube Grand Est +33 3 25 27 56 57 mairie@barsuraube.fr

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English :

L’événement Run Color Bar-sur-Aube a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne