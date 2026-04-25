Bar-sur-Aube

Lecture à voix haute

Médiathèque Albert Gabriel Bar-sur-Aube Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 17:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Le thème de cette séance sera consacré aux animaux.

Qu’ils soient une composante essentielle de notre environnement, la condition de notre existence, nos compagnons de toujours, ou les héros de leurs propres histoires, les animaux ont beaucoup à dire sur eux… et à nous apprendre sur nous-mêmes.

Avoir un chat ou un chien ouvrira votre cœur. Lire un livre ouvrira votre esprit. Avoir les deux… c’est le bonheur absolu. Mark Rubinstein

Entrée libre & gratuite. .

Médiathèque Albert Gabriel Bar-sur-Aube 10200 Aube Grand Est +33 3 25 27 36 47 mediatheque@barsuraube.fr

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English :

L’événement Lecture à voix haute Bar-sur-Aube a été mis à jour le 2026-04-25 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne