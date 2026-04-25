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L’heure des doudous Bar-sur-Aube

L’heure des doudous Bar-sur-Aube

L’heure des doudous Bar-sur-Aube samedi 30 mai 2026.

Adresse : Médiathèque Albert Gabriel

Ville : 10200 Bar-sur-Aube

Département : Aube

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Bar-sur-Aube

L’heure des doudous

Médiathèque Albert Gabriel Bar-sur-Aube Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:30:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Nouvelle séance de l’heure des doudous pour vos petits bouts ! Accompagnez-les dans leur découverte de livres tout spécialement conçus pour eux plastifiés, en tissu, en carton, pleins d’images et d’activités…

Dès la naissance jusqu’à 3 ans.
Entrée libre & gratuite.   .

Médiathèque Albert Gabriel Bar-sur-Aube 10200 Aube Grand Est +33 3 25 27 36 47  mediatheque@barsuraube.fr

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English :

L’événement L’heure des doudous Bar-sur-Aube a été mis à jour le 2026-04-25 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne

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