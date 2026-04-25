L’heure des doudous Bar-sur-Aube
L’heure des doudous Bar-sur-Aube samedi 30 mai 2026.
Bar-sur-Aube
L’heure des doudous
Médiathèque Albert Gabriel Bar-sur-Aube Aube
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:30:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Nouvelle séance de l’heure des doudous pour vos petits bouts ! Accompagnez-les dans leur découverte de livres tout spécialement conçus pour eux plastifiés, en tissu, en carton, pleins d’images et d’activités…
Dès la naissance jusqu’à 3 ans.
Entrée libre & gratuite. .
Médiathèque Albert Gabriel Bar-sur-Aube 10200 Aube Grand Est +33 3 25 27 36 47 mediatheque@barsuraube.fr
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English :
L’événement L’heure des doudous Bar-sur-Aube a été mis à jour le 2026-04-25 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne